Le mildiou, la hantise des viticulteurs jurassiens

Impossible de relâcher la surveillance, impossible de relâcher l’effort. La météo très humide et le peu de soleil des dernières semaines ont mis une sacrée pression sur les viticulteurs jurassiens. En cause : l’apparition du mildiou, cette maladie provoquée par des champignons et qui affecte la vigne, notamment. Le mildiou est bien présent, mais la situation semble actuellement sous contrôle. « On arrive pour le moment à le contenir, on s’en sort plus ou moins bien, mais c’est une lutte de tous les instants. Tout dépendra de la météo à venir. Nous devons suivre le végétal en permanence, on n’a pas le choix. Sinon, ça devient vite la catastrophe », explique le viticulteur ajoulot Olivier Fleury.

Le mildiou peut être sans pitié, d’où l’importance d’être sur ses gardes. « En viticulture, on essaie d’être le plus préventif possible. Une fois la maladie présente, c’est compliqué de la stopper. On peut la ralentir, mais on ne peut pas l’éradiquer », dit Olivier Fleury.