Une délégation jurassienne à l’Assemblée parlementaire de la francophonie

Le Jura a été bien représenté à l’Assemblée parlementaire de la francophonie. La section jurassienne de l’APF s’est rendue à Montréal entre vendredi et mardi pour prendre part à la réunion du Bureau, des commissions et à la session plénière de l’organisation. La délégation était composée de Pierre-André Comte (président de la section), Florence Boesch (députée Le Centre), Quentin Haas (député PCSI) et Fabien Kohler (secrétaire général du Parlement). Deux jeunes Jurassiens, Emma Etienne de Cornol et Alex Ruffieux de Saignelégier, étaient également du voyage pour participer au Parlement francophone des jeunes. Diverses propositions ont été adoptées lors de cette rencontre et seront soumises aux 88 chefs d’Etat et de gouvernement qui participeront en octobre prochain au Sommet de la Francophonie. /comm-alr