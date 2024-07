Des points de collecte qui manquent à Moutier

Le grand chantier de la gare CFF à Moutier n’est pas sans effet sur la population. Le centre de collecte des déchets de la halle aux marchandises a été fermé au début des travaux, sans être remplacé. Résultat : c’est toute une partie de la ville qui perd un service apprécié. Ses habitants doivent se déplacer loin – Viaduc, Stand ou Chantemerle – pour déposer le verre, le PET et l’alu, ce qui n’est pas sans poser des problèmes aux citoyens non véhiculés. Une pétition munie de plus de 200 signatures a été remise aux autorités. Le conseiller municipal en charge des travaux public, Stéphane Girardin, dit comprendre le mécontentement des citoyens. « Il est légitime. Nous planchons d’ailleurs sur une solution », confirme-t-il.