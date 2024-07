Du soutien pour des talents musicaux jurassiens

Le canton du Jura apporte un appui à neuf jeunes musiciens talentueux. Ces derniers ont reçu un chèque à échanger contre des cours supplémentaires de musique pour l’année scolaire 2024-2025.

En collaboration avec l’Ecole Jurassienne et Conservatoire du musique (EJCM), l’Etat a participé au programme « Jeunes Talents Musique » initié par l’Office fédéral de la culture. Le dispositif vise à détecter et à soutenir les jeunes talents sur l’ensemble du territoire national. Il est ouvert à tous les talents musicaux jurassiens de 4 à 11 ans, et dès 12 ans aux élèves de la structure Sports-Arts-Etude. Mateus Carneiro (contrebasse), Amélie Chèvre (violon), Célestine Crelier (flûte traversière), Marceline Jodry (flûte traversière), Lorin Koller (cornet), Hugo Marquis (trombone), Robin Marquis (trompette), Nicole Johanna Stredie (violon) et Milo Voisard (clarinette) ont pu bénéficier d’un soutien financier dans le Jura. /comm-rch