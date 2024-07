L’eau sous toutes ses formes à l’honneur à St-Ursanne

Elle est parfois calme et contrôlée, mais peut aussi être violente, voire destructrice. L’eau est au cœur d’une exposition intitulée « Aqua » et proposée cet été par l’association La Nef et la galerie Le Caveau à St-Ursanne. Le public peut découvrir jusqu’au 15 septembre les œuvres de sept artistes. Une sculpture sonore, des vidéos et différentes illustrations sont notamment présentées. « C’est un thème très large qui peut être attaqué du point de vue socioculturel ou encore poétique. Avec le Doubs, l’eau est un partenaire ici à St-Ursanne », explique Eric Rhis, le président de La Nef et l’un des commissaires de l’exposition.





Une sculpture avec des sons

Plusieurs œuvres tournent autour de la ville de Venise, mais il s’agit d’un hasard, selon Eric Rhis. Une sculpture sonore qui se trouve à l'entrée de l'exposition attire particulièrement l’œil des visiteurs. « C’est difficile à décrire parce que c’est du son, mais il y a quand même un mouvement avec un bras robotique. Un haut-parleur dirige le son comme un laser et le son se répercute contre les murs et on a l’impression qu’il vient du mur. Ça remplit tout l’espace », souligne le président de La Nef.