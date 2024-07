Un fan jurassien comblé par le concert de Taylor Swift

La ferveur Taylor Swift a envahi Zurich. La célèbre chanteuse américaine s’est produite mardi soir durant plus de trois heures au stade du Letzigrund. Le concert a réuni 50'000 spectateurs, soit la capacité maximale du site. Une autre représentation est prévue mercredi soir à guichets fermés. C’est la première fois que cette star de la pop se produit en Suisse, de quoi ravir ses fans appelés les « Swifties ». L’Ajoulot Pierre Beureux en fait partie. Il suit depuis plusieurs années Taylor Swift et a assisté au concert dans les places VIP situées dans la fosse à quelques mètres de l’artiste. « J’ai très bien vécu le show malgré la chaleur. Les organisateurs ont distribué des bouteilles d’eau et des couvertures de survie », explique le fan jurassien.

Une star proche de son public

Pierre Beureux a particulièrement apprécié le spectacle offert par la chanteuse américaine. « Les décors sont magnifiques et époustouflants. Elle communique beaucoup avec son public, elle prend le temps. Ce n’est pas une star qui fait son show et qui se barre. Il y a des personnes qui souffraient de la chaleur et elle a arrêté de chanter pour dire qu’il fallait leur distribuer de l’eau. C’est vraiment quelqu’un d’humble et de parfait », souligne l’Ajoulot. Le « Swiftie » ajoute que la communauté de fans est également très tolérante et bienveillante. « On est tous mélangés, il n’y a pas de stéréotypes et de critiques », salue-t-il.