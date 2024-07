Les Jardins du château à nouveau envahis par la musique

Les notes de musique vont à nouveau faire vibrer les Jardins du château à Delémont. La troisième édition des Estivalités musicales se tiendra samedi de 16h à 3h et dimanche de 11h à 18h. La manifestation gratuite est organisée par l’association « Les Estivaliers ». Cette année, la tête d’affiche est la chanteuse suisse d’origine brésilienne et lauréate du Swiss Music Awards, Caroline Alves. Différents artistes de la région se produiront aussi avec des styles divers et variés, à savoir Mike Royce, 2xKo, Ephyr, Nepthune, JO’, Father & son et Ilupanga. Les organisateurs se sont, par ailleurs, dotés d’une nouvelle scène pour cette édition 2024. « On essaie chaque année de s’améliorer. On voulait viser quelque chose d’un peu plus grand, mais on est très content du rendu visuel », souligne Benjamin Bouele, l’un des organisateurs.