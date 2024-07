Les divorces et les mariages en recul dans le Jura

Le nombre de divorces s’affiche à la baisse dans le Jura. Le constat ressort de la dernière infolettre de la statistique jurassienne publiée récemment. La tendance est également au recul en ce qui concerne les mariages. Dans le détail, 127 divorces ont été prononcés l’an dernier dans le Jura. C’est 14 de moins qu’en 2022. Il s’agit du chiffre le plus bas de ces quinze dernières années. Les statistiques montrent également que plus d’un quart des divorces ont lieu après 25 ans de mariage et que 99 enfants mineurs ont vécu le divorce de leurs parents en 2023.

Sur le plan des mariages, le canton du Jura en a célébré 244 l’an dernier, dont cinq entre personnes de même sexe et quatre conversions de partenariats enregistrés en mariages. Alors que ce chiffre dépassait encore les 300 au début des années 2010, la tendance est aujourd’hui clairement à la baisse du nombre de mariages. /alr