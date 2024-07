Intempéries : « Les propriétaires jurassiens s’en sortiraient bien »

Le Valais et le Tessin pansent leurs plaies après les intempéries qui les ont durement frappés récemment. L’heure est désormais à la reconstruction, qui va se chiffer en plusieurs dizaines de millions de francs.

Au niveau des assurances, la situation de ces deux cantons n’est pas la même que celle du Jura. Si notre région devait faire face à de tels dégâts, les propriétaires pourraient dormir sur leurs deux oreilles en termes financiers. « Les propriétaires jurassiens sont assurés contre les éléments naturels. S’il se passait la même chose dans le Jura qu’en Valais et au Tessin, ils n’auraient pas de soucis à se faire », explique Sébastien Hauser, directeur de l’Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (ECA Jura).





Fonds de solidarité entre 18 ECA en Suisse

En effet, 18 établissements cantonaux d’assurance en Suisse – dont le Jura – collaborent et disposent d’un fonds de solidarité pour faire face aux catastrophes. « Les 18 ECA définissent une limite des grands dommages jusqu’à laquelle ils doivent être capables de s’assumer eux-mêmes. Cette limite est de 41 millions de francs pour le Jura. Si on devait dépasser cette somme pour des éléments naturels dans le canton, on ferait appel à cette solidarité entre établissements. Ensemble, nous sommes couverts jusqu’à 1,6 milliard », informe Sébastien Hauser.

Le Valais et le Tessin, eux, font partie des sept cantons qui n’ont pas d’établissement cantonal d’assurance. « Ces cantons sont soumis à un marché de libre concurrence. Les propriétaires doivent s’assurer auprès de privés. Et certains ne le sont pas. Comme il n’y a pas d’entraide cantonale pour eux, c’est à eux de passer à la caisse, ou peut-être à un fonds cantonal qui serait créé pour cela », précise Sébastien Hauser. « Les propriétaires qui n’ont pas d’assurance contre les éléments naturels sont un peu livrés à eux-mêmes. C’est pour cela que nous avons de la chance d’avoir un ECA dans le Jura », ajoute-t-il. /rch