Les cartes à collectionner Disney, une affaire qui marche

Pour accompagner cette demande, la librairie Mille et une Histoires propose, le premier samedi de chaque mois de 13h30 à 15h30, une bourse d’échange pour les cartes Disney Lorcana, mais aussi d’autres cartes, comme celles des très célèbres Pokémon. Objectif principal : aiguiller les (petits et grands) enfants vers de bons échanges. Un certain nombre de fausses cartes sont en effet en vente sur internet. Et pour cause : la valeur de ces cartes à collectionner peut se révéler très élevée. « Comme les cartes Disney Lorcana sont encore assez récentes, les valeurs les plus élevées ne dépassent pas les 80 francs, mais cela va certainement grimper au fil du temps. Pour certaines cartes Pokémon, plus anciennes, ça peut monter très très haut, avec des chiffres à quatre zéros », détaille Marielle Chevrolet. /tbe