Le chant du cygne résonne à Mont-Girod

Les panneaux de la colère

Effectivement, l’affaire des panneaux des localités du Jura bernois, volés et réapparus sur un char en tête de cortège du 23 juin dans la capitale jurassienne, a du mal à passer. L’événement est vécu comme une provocation chez les dirigeants probernois. À l’approche du vote sur le Concordat, le 22 septembre prochain, l’affaire fait également naître quelques inquiétudes. « Je considère que vu la réponse très molle du Gouvernement jurassien au délit du Groupe Bélier, il y a beaucoup de soucis à se faire sur la crédibilité de la signature des jurassiens sur le Concordat », souligne Manfred Bühler, qui appelle d’ailleurs d’ores et déjà la population à refuser le document. Du côté de Force Démocratique, on est plus partagé sur ce sujet. Difficile d’ailleurs de savoir si une consigne de vote sera donné aux membres. « Une moitié du comité est très clairement pour la liberté de vote, alors que l’autre souhaite ardemment que nous prenions position pour le non », avoue Jean-Pierre Graber.