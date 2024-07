Un été de concerts pour Jérôme Courbat

« Je ne me détache pas de l’image qu’on a de l’accordéon, de la musique traditionnelle, populaire, folklorique, mais j’essaye aussi de montrer ce qu’on peut faire d’autre… » Le ton est donné, chacun pourra trouver son compte dans les six concerts proposés cet été dans le Jura par Jérôme Courbat. Lors de sa tournée, il se produira jeudi 18 juillet à 20h à l’église de Cornol, vendredi 19 juillet à 20h au temple de Saignelégier, dimanche 21 juillet à 18h au temple de Bassecourt, puis jeudi 25 juillet à 20h au temple de Delémont et vendredi 26 juillet à 20h au temple de Bonfol, pour terminer mercredi 14 août à 20h à l’église de Bure. /jmp-tbe