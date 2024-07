Un tour chez les peuples amis du Jura (1/5) : la Corse

Bouclez vos valises, on vous emmène en voyage ! Notre rédaction vous propose cette semaine une série pour mieux découvrir les territoires des peuples amis du Jura. Plusieurs personnalités de ces contrées ont participé le mois dernier à Delémont aux festivités du 50e anniversaire du plébiscite du 23 juin 1974 (Corse, Québec, Vallée d’Aoste, Acadie et Fourons). Elles ont accepté de nous parler de leur terre.

Pour ce premier volet, cap ce lundi sur la Corse. Au cœur de la Méditerranée – entre la France et l’Italie – l’Île de Beauté ne laisse personne indifférent. « Pas besoin de plaider pour nos paysages, la mer et les montagnes. C’est une chose entendue ! En revanche, il est plus important de chercher en Corse son âme, sa culture, sa langue, ses chants. C’est une manière de participer au monde qui est très singulière », confie Jean-Guy Talamoni, l’ancien président de l’Assemblée de Corse.

Entretien à écouter ci-dessous :