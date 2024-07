Le plus haut budget vacances d’Europe est Suisse

Les Suisses ont le plus gros budget vacances d’Europe. C’est ce que révèle une étude du comparateur financier HelloSafe, publiée en juin. En Suisse, 4'041 francs par ménage sont alloués en moyenne aux vacances. Un chiffre qui augmente depuis plusieurs années en Suisse, mais qui affiche une croissance remarquable de 21% par rapport à 2023. Cette hausse est surprenante, selon HelloSafe, au regard du contexte économique actuel et de l’inflation.

Ce n’est pas le même son de cloche chez nos voisins européens. Pour les Français le budget 2024 alloué aux vacances se monte à 2'119 francs, c’est en dessous de la moyenne européenne qui se situe elle autour de 2'400 francs. De plus, les Suisses seront ceux qui partiront le plus longtemps. Nos vacances durent 2 semaines et 2 jours contre une moyenne européenne à 2 semaines.

Cette capacité de dépense plus élevée en Suisse peut s’expliquer par la meilleure situation économique dont bénéficie le pays, selon HelloSafe. Mais aussi par la priorité que semblent accorder les Suisses à leurs loisirs et leurs vacances.





Les Suisses optent pour l’étranger

Plus de la moitié des vacanciers ne resteront pas en Suisse cet été. 55% préfèrent les destinations étrangères. Majoritairement l’Italie (26%), la France (17%) et l’Espagne (16%). Les Suisses misent donc sur des destinations voisines bénéficiant de littoraux et de climats ensoleillés.

Seuls 18% des voyageurs helvétiques indiquent vouloir passer leurs vacances en Suisse. C’est cette fois, la plus petite part de la population européenne à partir en vacances dans leur propre pays. En comparaison, Les Italiens et les Français sont 42% à voyager au sein de leur pays respectif, suivi par le Portugal (39%) et l’Espagne (37%). La moyenne européenne se situe à 30%, la Suisse est donc dans la partie basse accompagnée par la Belgique (20%). /crb