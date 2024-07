La magie de l’orgue va à nouveau opérer dans les Franches-Montagnes

C’est un instrument majestueux qui sera à découvrir ou à redécouvrir ces prochains mois. La 4e édition du festival Orgue à Saignelégier va dévoiler ses fastes entre le 21 juillet et le 8 décembre prochains. Six concerts sont proposés en l’église du chef-lieu des Franches-Montagnes. Le premier a lieu ce dimanche à 17h, avec le Français Frédéric Mayeur. Orgue à Saignelégier accueillera par la suite l’organiste de renom Thomas Ospital, mais aussi la violoniste Rachel Kolly et le Chœur de chambre de l’Université de Fribourg.





Image à dépoussiérer

L’objectif du festival est de dépoussiérer l’image vieillotte que l’on peut avoir de cet instrument et montrer qu’il sert à d’autres événements que la liturgie. « Il y a de la création qui se fait autour de l’orgue à notre époque. L’idée est donc de montrer que cet instrument vit encore aujourd’hui. Il a de multiples visages actuels et modernes », confie le directeur d’Orgue à Saignelégier François Lopinat. L’instrument de l’église taignonne sied par ailleurs parfaitement à ce type de manifestation. « On a des orgues baroques, des orgues romantiques. Celui de Saignelégier est un orgue néo-classique. Il permet de tout jouer », explique François Lopinat.

Les six concerts proposés seront gratuits. Une collecte sera organisée à la sortie. Les détails et la programmation complète sont à découvrir ici. /rch