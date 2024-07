UBS s'installera bien à Moutier

UBS réorganise ses agences une année après l'absorption de Credit Suisse. Partout en Suisse romande où se trouve CS, UBS a aussi pignon sur rue. Cette réalité force la grande banque à fusionner des agences afin d'éviter les doublons, comme cela a déjà été realisé à Delémont. Moutier, en revanche, fait figure d'exception puisque seul Credit Suisse y détient une agence. Depuis une année, les rumeurs de fermeture circulent dans la cité prévôtoise. UBS est toutefois en mesure de rassurer aujourd'hui : la succursale sera bel et bien reprise, avec les employés et les clients. L'enseigne accrochée au vénérable bâtiment du « Suisse » sera bientôt remplacée par le logo aux trois clés d'UBS, confirme le porte-parole de la banque pour la Suisse romande. Les adaptations seront faites entre la fin de l'année et début 2025. /oza