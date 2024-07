Un véhicule a pris feu et a été détruit mercredi matin vers 10h à la rue de la Chaumont à Porrentruy. L’origine du sinistre est technique. Le conducteur n’a pas été blessé, mais il a subi un contrôle par les ambulanciers de l’H-JU. L’incendie de la voiture a provoqué un épais nuage de fumée et a perturbé la circulation durant 1h30. Deux véhicules des pompiers et la police municipale sont intervenus sur les lieux. /comm-rch