Deux voitures en feu à Boécourt

Deux véhicules ont été la proie des flammes dans la nuit de mercredi à jeudi à Boécourt. Une voiture qui était stationnée et inoccupée a pris feu peu après 2h du matin, probablement pour une cause d’origine technique, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. L’incendie a également endommagé une autre voiture qui était stationnée à ses côtés. Le sinistre a pu être rapidement contenu par le SIS Haute-Sorne, prévenu par un informateur, au moyen de 14 pompiers et de 3 véhicules. Personne n'a été blessé. Les véhicules incendiés hors d’usage, ont été pris en charge par le garage de service. La police cantonale est intervenue sur les lieux. /comm-emu