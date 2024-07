Réouverture de la voie descendante de l’A16 entre La Heutte et Bienne

Après plus de 12 mois de travaux, la voie descendante de l’A16 entre La Heutte et Bienne réouvrira le 23 juillet. Cette date est susceptible de changer à cause d’imprévus de dernière minute. Selon un communiqué de l’Office fédéral des routes, quelques fermetures ponctuelles sont possibles en dehors des heures de pointe pour finaliser certains chantiers.

La piste montante fera l’objet de travaux préparatoires qui dureront jusqu’en juillet 2026. Des réductions sur une voie sur certaines parties du tronçon sont prévues dans l’intervalle, indique l’OFROU ce jeudi. Dès juillet 2026, et ce jusqu’à juillet 2027, la circulation sera déviée en bidirectionnel sur la voie descendante. /comm-cdf