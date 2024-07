Un tour chez les peuples amis du Jura (4/5) : l’Acadie

Une nouvelle traversée de l’Atlantique vous est proposée ce jeudi sur le bateau de notre rédaction. Notre série de la semaine consacrée aux contrées des peuples amis du Jura nous emmène à la découverte de l’Acadie. Ce vaste territoire de l’extrémité est du Canada comprend quatre provinces peuplées de 300'000 francophones.

Président de la Société Nationale de l’Acadie, Martin Théberge était de passage à Delémont le mois dernier lors des festivités du 50e anniversaire du plébiscite jurassien du 23 juin 1974. Il a profité de sa visite pour dresser le portrait de l’Acadie. « Les communautés accadiennes sont très accueillantes et très axées sur la musique. Les gens seront nombreux cet été au Congrès mondial acadien, un événement festif où l’on se rencontre. Il est organisé dans le sud de la Nouvelle-Écosse, une région rurale où la mer est à perte de vue et où les fruits de mer sont à l’honneur. Ça vaut la peine de visiter », explique Martin Théberge. « Nous avons une identité et une culture propres à nous », ajoute-t-il.

Entretien à écouter ci-dessous :