Les campings sortent la tête de l’eau

Perrine Gigandet, la nouvelle gérante du Camping de Tariche, savoure aussi après un printemps pourri et des galères enfin derrière elle. « On a eu énormément d’annulations avec la météo. On comprend évidemment les gens, mais au niveau de l’entreprise ça a été compliqué ! On ne pouvait même pas utiliser certaines parties du camping pour les camping-cars quand il avait beaucoup plu parce que c’était trop boueux, il y avait des flaques à certains endroits. On voit encore quelques traces, mais ça va », explique Perrine qui a même dû faire renforcer le terrain à certains endroits. Heureusement, la haute saison semble cette fois bien lancée.







« Des gens viennent demander le soir si on a encore une petite place »

« J’ai l’impression que les gens ont envie de sortir. On a beaucoup de réservations de famille faites en avance, mais on en voit aussi beaucoup qui viennent au dernier moment. Des gens viennent demander le soir si on a encore une petite place pour un van ou une tente, ça fait plaisir ! », sourit Perrine Gigandet après s’être décarcassée pour trouver une place à quelques clients. Stefan, lui, finit déjà ses quelques jours de vacances en famille, content d’avoir eu du soleil, malgré des nuits encore un peu fraîches pour un mois de juillet. « Avec les pyjamas épais, ça va ! C’était super sympa, on a profité du soleil, on s’est baigné dans le Doubs, c’était super », raconte ce père de famille avant de repartir pour le Seeland. « Pourvu que ça dure », soufflent plusieurs gérants de campings dans le Jura. Tous évoquent une belle reprise depuis dix jours après des week-end de printemps parfois totalement désert. /jpi