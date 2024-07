Un tour chez les peuples amis du Jura (5/5) : Fourons

On prend la route en direction de la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. Le dernier volet de notre série de la semaine sur la découverte des terres des peuples amis du Jura est consacré ce vendredi à la commune belge de Fourons. Cet ensemble de six villages fouronnais a la particularité d’avoir été rattaché à la province flamande du Limbourg en 1963, suite à la fixation définitive de la frontière linguistique. Entre francophones et néerlandophones, la situation politique n’est donc pas de tout repos.

Secrétaire général de l’Action fouronnaise, Jean-Louis Xhonneux était à Delémont le mois dernier pour les célébrations des 50 ans du plébiscite du 23 juin 1974. « Fourons, c’est tout petit, soit 5'000 hectares et 4'200 habitants. Notre commune se trouve face au Limbourg hollandais, qui est la partie touristique des Pays-Bas. Les villages qui forment Fourons se situent entre 60 et 300 mètres d’altitude. Il y a des bois. C’est un coin très joli à visiter et pour y vivre », raconte-t-il.

Entretien à écouter ci-dessous :