Brigandage à La Chaux-de-Fonds : il menace une employée et s’enfuit avec le butin

Vendredi à 19h, un individu masqué s’est introduit dans la Coop de Bel-Air, à La Chaux-de-Fonds, tandis que le commerce fermait. Sous la contrainte, il a conduit une employée à rejoindre la caisse et la lui ouvrir, indique ce samedi la Police neuchâteloise dans un communiqué.

L’auteur se serait ensuite lui-même servi de l’argent qu’elle contenait, avant de prendre la fuite en vélo par la rue du Ravin en direction du quartier de la Charrière.

Un dispositif policier composé de plusieurs patrouilles a immédiatement été mis en place en ville de La Chaux-de-Fonds, sans succès. Pour l’heure, l’auteur est en fuite, indiquent les forces de l’ordre et une enquête a été ouverte.

Un appel à témoins a été lancé. L’auteur est un homme de type africain, âgé de 20 à 30 ans et mesurant environ 175 cm. Il portait un pantalon noir et des chaussures noires avec motifs gris et rouge au moment des faits. Son vélo était noir et jaune.

Toute personne ayant aperçu cet individu dans le secteur et la période concernée ou disposant de toute autre information au sujet de cet événement est priée de prendre contact avec la Police neuchâteloise au 032 889 9000. /comm-rgi