Des aides à la conduite obligatoires

Plusieurs systèmes d’aide à la conduite deviennent obligatoires. Dans un communiqué paru dernièrement, le Touring Club Suisse (TCS) fait état des différents dispositifs nécessaires. Ces obligations s’appliquent à toutes les voitures particulières neuves à partir du 7 juillet. Mais ce sont uniquement les constructeurs pour qui ces mesures ont un impact. Pour Laurent Pignot, porte-parole du TCS, l’objectif de ces obligations, créées à la base par l’Union européenne, est « d’aider le conducteur à conduire de manière plus sûre en lui enlevant certaines tâches qui sont automatisées et que la voiture prend en compte plus rapidement que le conducteur. »