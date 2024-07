Le Cirque Chnopf fait halte dans la région ces prochaines semaines

Un objet qui tombe ou qui bouge, un comportement qui impacte celui des autres... Autant de réactions en chaîne qui ont inspiré le Cirque Chnpof cette année. La troupe propose sa 34e production, baptisée « Le cours des choses » à Souboz ce weekend. Cette performance, qui vogue entre le cirque, le théâtre, la danse et la musique, sera ensuite à découvrir à Lajoux (24-28 juillet) et à St-Ursanne (31 juillet-4 août).

Comme traditionnellement, le but est d’articuler un spectacle en mélangeant des artistes amateurs et professionnels. Pourtant, certains sont très jeunes, entre 15 et 21 ans, et n’ont pas encore l’expérience de la scène, ce qui n’est pas chose aisée, d’après Konrad Utzinger, co-directeur du Cirque Chnopf.