Le titre de maître-éleveur à Claude Fleury

Le Jura compte un maître-éleveur de plus. Ils sont désormais six agriculteurs jurassiens à avoir obtenu cette récompense de la part de la Fédération Holstein Switzerland. Un titre remis officiellement il y a un peu plus de deux semaines à Claude Fleury lors des Holstein Awards. C’est que la race laitière noire et blanche est la passion de l’habitant de Courcelon depuis 1994. Aujourd’hui, ses 70 vaches produisent chaque année plus de 700'000 litres de lait. Ce titre de maître-éleveur vient couronner ces années de travail. Claude Fleury en est fier : « C’est moi qui ai créé ce troupeau de A à Z. Ça prouve que j’ai fait juste, que j’ai travaillé dans le bon sens de la race Holstein ».