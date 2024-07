L’A16 rouvre aux conducteurs qui se rendent sur Bienne

Les bouchons autoroutiers juste avant d’arriver sur Bienne devraient bientôt faire partie du passé. L’axe descendant de l’A16 entre La Heutte et la cité seelandaise va rouvrir mardi au trafic, comme l’indiquait la semaine dernière l’Office fédéral des routes (OFROU) Il ne sera donc plus nécessaire de changer de voie et d’emprunter la route montante.

Le calendrier des travaux a pu être maintenu, précise l’OFROU. Ces 12 derniers mois ont ainsi permis de réaliser un assainissement global du secteur, détaille Laurent Brugger, responsable de projet à l’Office. L’ensemble des ouvrages ainsi que la chaussée ont pu être remis à neuf. Des galeries de fuites ont aussi été aménagées dans deux des tunnels. Des tunnels qui sont par ailleurs désormais équipés de nouveaux éclairages et de caméras de surveillance.

Cette période a aussi permis à l’OFROU de tirer des leçons en vue de l’assainissement de la voie montante de l’A16. Pour rappel, une phase préparatoire de deux ans débutera prochainement. S’ensuivra une année de travaux durant laquelle le trafic sera à nouveau perturbé. A l’origine, cette dernière devait être plus longue. Mais les dérangements constatés jusqu’ici ont poussé l’Office à revoir son calendrier, confie Laurent Brugger.