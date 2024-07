Tempête du 24 juillet : le côté psychologique ne doit pas être négligé

Ilinka Guyot en est convaincu, cette tempête a touché les gens au plus profond de leur intégrité. On ne sort pas indemne d’un tel événement, « on perd de l’insouciance ». Elle-même a changé ses habitudes. Elle ne quitte plus son domicile sans avoir fermé toutes les fenêtres. Et quand le vent se lève et lâche une rafale plus soutenue que les autres, elle replonge une année en arrière.