Ces jardins insolites de chez nous (2/5)

On continue de pousser les portes de jardins insolites sur RFJ. La rédaction vous propose de découvrir le petit paradis de Nicolas Philippe à Courcelon. En 2011, sa femme et lui ont réalisé une baignade naturelle. Depuis, ils nagent dans leur bassin en compagnie parfois de quelques têtards et de poissons. Mais avant de profiter de l’eau, il a fallu mettre en place des dizaines de plantes dans les trois parties qui sont destinées à la filtration, à la régénération et à la baignade.