Cornol va supprimer la moitié de ses passages pour piétons

La décision peut paraître contre-intuitive mais Cornol va supprimer des passages pour piétons pour améliorer la sécurité. Le Conseil communal a annoncé ses intentions dans un tout-ménage distribué la semaine dernière. La décision a été prise après concertation avec le Bureau de prévention des accidents (BPA) et Service cantonal des infrastructures (SIN). La réflexion a été entamée depuis l’an dernier à la suite de l’idée émise par certains citoyens d’installer des zones à 30 km/h sur la traversée du village. Le projet a été abandonné car trop complexe à réaliser pour une route cantonale. Il a toutefois permis de passer en revue tout le dispositif et de constater que la commune compte trop de passages pour piétons. La moitié des 22 passages cloutés actuels seront ainsi supprimés. Le maire de Cornol, Gilles Villard, souligne que trop d’infrastructures de ce type crée un faux sentiment de sécurité. Les passages pour piétons qui seront maintenus seront mieux signalés avec des panneaux et dotés d’un éclairage adéquat. Les mesures devraient être mises en place dans le courant de l’année prochaine.