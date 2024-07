Tempête du 24 juillet : la hotline a tourné à plein régime

Une année après la tempête, s’il est content d’avoir pu apporter son soutien à la population des Montagnes neuchâteloises, Grégory Rochat est tout de même habité par un petit sentiment de déception. Il regrette qu’il n’y ait pas eu « une prise de conscience un peu plus large au sein de la population, qu’effectivement la nature, on ne peut pas toujours la maitriser et qu’on doit peut-être la respecter un peu plus. »

La tempête du 24 juillet dans les Montagnes neuchâteloises a fait un mort et une quarantaine de blessés. Les bâtiments et les arbres de la région ont également payé un lourd tribut. En avril de cette année, l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP) a chiffré le montant des dégâts à plus de 117 millions de francs. /cwi