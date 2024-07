Une personne portée disparue à Courfaivre

La police cantonale jurassienne annonce mardi une disparition inquiétante. Dans un communiqué, elle indique qu'Alain C. a disparu mardi matin. Il aurait quitté le Centre Rencontres à Courfaivre vers 9h30 et serait parti à pied, sans argent ni téléphone portable. La police cantonale précise qu'Alain C. mesure environ 180cm et pèse 80kg. Il est de corpulence maigre avec des cheveux roux et une barbe de 2 jours. Il portait un t-shirt gris foncé, un short noir, des chaussures noires et éventuellement une casquette.

Les personnes l'ayant aperçu sont priées de prendre contact avec la police cantonale jurassienne au 032/420.65.65. /comm-tna