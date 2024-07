Ces jardins insolites de chez nous (3/5)

Le Jura ne manque pas de jardins insolites et la rédaction de RFJ vous propose d’en découvrir quelques-uns dans le cadre d’une série d’été baptisée « Ces jardins insolites de chez nous ». Le 3e épisode nous emmène dans les Franches-Montagnes. Depuis le mois de mai, Saignelégier dispose d’un jardin collectif ouvert à la population. Bryan Beuret est paysagiste et fait partie des initiateurs du projet. Il nous décrit ce lieu de 60 mètres carrés situé près du Temple et dont l’objectif est de permettre aux citoyens de se retrouver, d’échanger et de mettre les mains dans la terre.