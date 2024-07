Un adolescent agressé à La Neuveville

Un adolescent a été victime d’une agression à La Neuveville. Deux individus l’ont attaqué au couteau et au tournevis mardi après-midi. Il était environ 15h quand la jeune victime a été abordée par deux inconnus près du Collège du District. Il s'agit de deux hommes vêtus de noir et qui portaient des masques, l’un Anonymous, l’autre un smiley blanc, selon les témoignages récoltés par la police cantonale bernoise. Ils s’exprimaient en français et portaient également des gants noirs. Les agresseurs s’en sont rapidement pris à l’adolescent, l’attaquant brusquement avant de s’enfuir en direction de Bienne. Blessée, la victime a été immédiatement transportée à l’hôpital. On ignore pour l’heure les raisons de cette agression. Dans un communiqué publié ce mercredi, la police cantonale lance un appel à témoins. Toute personne pouvant fournir des informations est priée de contacter la police au 032 324 85 31. /comm-oza