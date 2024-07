« Itinéraires » explore de nouveaux chemins de foi

Une nouvelle formation lancée par Jura pastoral. Le service du cheminement de la foi propose différents modules pour approfondir sa foi chrétienne. Le cursus « Itinéraires » s'ouvre à la mi-août. Il se tient sur deux ans et explore l'Ancien et le Nouveau testament. Jura pastoral promet « un véritable voyage spirituel et humain ». Il s'adresse aux personnes qui ont envie de questionner leur foi chrétienne. Pour le moment, une quinzaine de participants du Jura et du Jura bernois, âgés de 28 à 80 ans, se sont déjà inscrits.



Cette nouvelle offre combine des cours théoriques, des moments de partage, des journées thématiques et un week-end d'approfondissement. Cette formation doit notammetn permettre d'affermir la confiance en soi et développer les attitudes d'accueil, d'écoute, d'ouverture et de témoignages. Les cours sont dispensés entre autres par le diacre et bibliste Didier Berret, par l'abbé Bernard Miserez et par l'animateur pastoral François Crevoisier, qui est responsable de cette formation, ouverte à tous. Il indique que ce cursus « Itinéraires » propose de s'engager librement, de manière ponctuelle, sur une période assez courte et peut aussi s'adapter aux besoins et souhaits des participants. Pour obtenir davantage d'informations, il faut contacter le service du cheminement de la foi au 032 465 32 00. /comm-ncp