Projet déposé pour la nouvelle Croisée des Loisirs

Les détails du nouveau visage de la Croisée des Loisirs à Delémont sont désormais connus. Le promoteur immobilier, qui a racheté l’établissement en mai dernier, a publié jeudi dans le Journal officiel son projet. Diego Rohner prévoit de construire deux bâtiments de trois et cinq niveaux à la place du complexe actuel. Une hauteur maximale de 18 mètres est annoncée pour une surface totale de 13'000 m2. Outre les activités déjà présentes actuellement, le site proposera des terrains de padel, un fitness et une salle de jeux d’arcade et de trampolines. Un restaurant sur trois étages est aussi prévu. Diego Rohner entend investir 25 millions de francs dans ce projet. Le nouveau complexe devrait ouvrir ses portes à l’automne 2025. /alr