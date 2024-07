Des résultats nuancés pour StarragTornos

Un chiffre d’affaires en retrait mais une croissance sur certains marchés pour StarragTornos. Le début de l’année en cours s’avère contrasté pour le groupe installé notamment à Moutier. L’entreprise active dans les machines-outils a présenté jeudi son bilan pour le premier semestre 2024. Le chiffre d’affaires est en recul de 13,8% par rapport à la même période de l’an dernier. On rappelle toutefois qu’à cette époque, en 2023, Starrag et Tornos étaient encore deux entreprises distinctes. Le groupe explique que c’est notamment dans les domaines des transports et du luxe que le recul est le plus marqué. Les entrées de commandes, elles, ont aussi marqué le pas dans les six premiers mois de l’année. La baisse, comparée à 2023, atteint 2,9%. StarragTornos se réjouit toutefois des performances réalisées sur d’autres marchés comme l’énergie qui est en très forte progression de +228,6% ou encore de l’aérospatial dont les perspectives sont qualifiées de prometteuses par le groupe. Pour la suite de l’année, il est difficile d’établir des prévisions, en raison de l’évolution incertaine de l’économie mondiale, indique le communiqué publié ce jeudi par StarragTornos. Le groupe s’attend toutefois à enregistrer des entrées de commandes comparables à celles de l’an dernier. /comm-amo