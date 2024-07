La Fondation Gobat pour la Paix étend son champ d’action

Du changement au sein de la Fondation Gobat pour la Paix. Pour remplacer plusieurs départs, l’organisation a récemment accueilli de nouveaux membres au sein de son conseil de fondation. Parmi eux : Damien Chappuis, maire de Delémont et Théo Huguenin-Elie, conseiller communal à La Chaux-de-Fonds. Ces deux nouvelles arrivées permettent à l’organisme de renforcer sa présence dans l’Arc jurassien. « Plus nos membres sont proches du monde politique, plus nous réussissons à faire passer notre message, de par leur réseau », soutient Michel Walthert, secrétaire général.