Toujours pas de nouvelles de l'homme disparu depuis mardi

Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver Alain C. qui a disparu depuis mardi à Courfaivre. L’homme avait quitté le Centre Rencontres pour personnes traumatisées cérébrales le matin vers 9h30. Il est parti à pied, sans portable et sans argent. Sa trace a été perdue depuis lors. La police cantonale jurassienne a lancé un avis de disparition inquiétante mardi en fin d’après-midi. Elle a renouvelé son appel auprès des médias mercredi ainsi que ce vendredi matin. Les recherches sont restées vaines jusqu’à présent. Une vingtaine d’agents par jour sont engagés sur le terrain, dans la région de Courfaivre – Bassecourt – Soulce, pour tenter de retrouver Alain C., nous a indiqué la police cantonale jurassienne. Les loges et cabanes forestières des alentours ont été inspectées mais sans succès. Des images de vidéosurveillance ont également été visionnées. Un hélicoptère et des drones ont été mobilisés jeudi après-midi et dans la soirée mais toujours sans résultats. Des particuliers ont également lancé des recherches, à l’initiative de la famille du disparu. Plusieurs dizaines de personnes se sont ainsi mobilisées. Ce type d’opération se déroule en collaboration avec les forces de l’ordre même si ces dernières n’en ont pas le contrôle. La police cantonale jurassienne réitère son appel à la population et demande à toute personne qui aurait aperçu Alain C. de prendre contact avec sa centrale au 032/420.65.65. Voici son signalement : Alain C. mesure 180 cm et pèse 80 kilos environ. Il est de corpulence maigre, a les cheveux roux et courts ainsi qu’une barbe rousse de 2 à 3 jours. Alain C. parle français, est vêtu d’un t-shirt gris foncé, d’un short noir. Il porte des chaussures noires et éventuellement une casquette. /fco