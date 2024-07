Une centaine de Suisses à la découverte du canton d’Elisabeth Baume-Schneider

Quelque 130 personnes venues de toute la Suisse ont participé à une randonnée en Ajoie avec Elisabeth Baume-Schneider. L’événement s’est tenu vendredi entre Porrentruy et Mormont à l’initiative de « L’Illustré » et de son pendant alémanique, le « Schweizer Illustrierte ». Les deux hebdomadaires ont, comme chaque année, mis sur pied un concours qui permet à leurs lecteurs de prendre part à une journée en compagnie d’un ou d’une conseillère fédérale. La randonnée était organisée en collaboration avec Jura Tourisme, Jura Rando et l’Union suisse des paysans. Elle s’est terminée par un brunch à la Bergerie de Mormont.





Une randonnée choisie par la ministre

L’itinéraire ajoulot a été proposé par la ministre jurassienne. « Si j’ai choisi l’Ajoie, c’est en grande partie pour sa convivialité et pour sa nature grandement préservée. Que les habitants s’appellent les Ajoulots, c’est un peu décevant. On aurait préféré Ajoyeux ! », a lancé la conseillère fédérale lors de son discours devant les marcheurs. Ces derniers ont été globalement ravis de ce moment partagé avec Elisabeth Baume-Schneider. « Elle est très ouverte et agréable. Ce n’est pas une personne compliquée », salue Colette de Villars-sur-Glâne.