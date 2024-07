Les paysages francs-montagnards d’hier, d’aujourd’hui et de demain

Une immersion dans le passé, le présent et le futur des Franches-Montagnes : l’exposition Jura-24 du Noirmont s’intéresse à l’évolution du paysage. À l’occasion du 50e anniversaire du plébiscite, le public peut découvrir à l’Espace La Velle des vues anciennes qui sont présentées aux côtés de clichés réalisés au même endroit en 2024 par le Photo-Club des Franches-Montagnes. Les images d’antan proviennent des Archives cantonales jurassiennes, des musées de la région, mais également de collectionneurs privés. Des cartes postales, des dessins, des peintures ou encore des photographies sont notamment exposés. L’expérience se prolonge dans le futur grâce à l’intelligence artificielle et à plusieurs artistes. « On a réussi à imaginer pour certaines de ces œuvres un futur probable, rêvé, parfois un peu utopique et dystopique, ce à quoi pourrait ressembler les Franches-Montagnes de demain », explique la responsable du site pour l’association Jura-24 et cheffe de l’Office cantonal de la culture, Elodie Paupe.

Une partie de l’exposition est, par ailleurs, réalisée en collaboration avec le Parc naturel régional du Doubs. Ce dernier présente notamment l’observatoire du paysage qu’il a mis sur pied ainsi que le programme « Graines de chercheurs » qui invite les enfants à analyser les différences entre le passé et le présent.