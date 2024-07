Un brevet pour une bague jurassienne unique au monde

Une bijouterie jurassienne est à l’origine d’une première mondiale. L’entreprise Liliflo basée à Delémont a déposé en juin un brevet pour une bague qui est à la fois flexible et interchangeable. Le bijou comporte un aspect mémoire de forme et une sphère qui peut être changée facilement. La combinaison de ces deux aspects constitue une véritable innovation dans le domaine. De nombreuses années de recherches ont été nécessaires à l’équipe de Liliflo pour développer cette bague. « C’était très compliqué de faire quelque chose qui soit résistant, confortable et interchangeable comme on le voulait, sachant que chaque choc est dangereux pour un bijou », souligne le co-fondateur de la bijouterie, Victor Schwab.





Une protection internationale

Le dépôt de ce brevet doit permettre à la société jurassienne de se développer à l’international. « On a déjà des contacts avec des entreprises en dehors de l’Europe qui sont intéressées à travailler avec nous. Ça nous assure de ne pas être copié et que le concept ne soit pas repris par d’autres », indique Victor Schwab. La procédure est toutefois complexe du point de vue administratif. Liliflo s’est entouré d’agents spécialisés dans le domaine. « Il a fallu écrire plusieurs dizaines de pages sur les tenants et aboutissants du brevet. On a aussi dû le déposer dans chaque pays que l’on veut protéger et le traduire dans les langues en question », ajoute le co-fondateur de la bijouterie delémontaine.