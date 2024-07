La suite des travaux de l’A16 a commencé

Les automobilistes respirent un peu depuis la réouverture de la voie descendante de l’A16 entre la Heutte et Bienne. Mais chez les utilisateurs, subsistent des incompréhensions. Par exemple pourquoi les voies montantes ne sont pas totalement ouvertes ? Réponse de l’Office fédéral des routes : la suite des travaux a démarré au lendemain de l’ouverture de la voie descendante, à savoir les travaux préparatoires de la réfection de la voie montante. Pour rappel, le secteur situé à la sortie du tunnel près de la cimenterie Vigier va subir de profonds changements. Le pont qui surplombe les voies va être détruit et un autre sera reconstruit. Deux giratoires de chaque côté de la route seront aussi aménagés. Ces modifications serviront à gagner du temps. Grâce à cette opération, la voie montante sera achevée en juin 2027 et pas au-delà.

Autre point d’interrogation relevé chez les usagers de l’A16, le tunnel du Pierre-Pertuis entre Tavannes et Sonceboz, où les travaux ont pris du retard. En cause, les aléas météo, qui ont bloqué la pose de bitume. Et même par beau temps, l’opération n’est pas facile, en raison de la différence de pression qui existe entre la vallée de Tavannes et le vallon de St-Imier. Les conditions d’humidité étant cruciales pour la pose de bitume, selon l’OFROU. /jse