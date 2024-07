Lutter contre les crues du Tabeillon

Plus de place pour le Tabeillon. Pour lutter contre les crues, la commune de Haute-Sorne lance un appel d’offres dans le dernier Journal officiel pour aménager le ruisseau. Le projet avait été présenté en 2017 au Conseil général. Sur 350 mètres avant le village de Bassecourt, du côté de Boécourt, le lit du cours d’eau doit être élargi, ce qui doit ainsi protéger le secteur nord du village.

Le conseiller communal en charge de l’environnement explique que la construction du quartier des Longues Royes était conditionnée à la mise en place de mesures contre les crues. Une digue a été bâtie le long des nouvelles habitations. Désormais c’est le cours d’eau qui va être touché, ainsi que le pont qui enjambe le Tabeillon. Etienne Dobler précise que l’ouvrage, en direction de Boécourt, devra permettre à l’avenir un meilleur écoulement. Le trafic sera ainsi interdit le temps du chantier, certainement l’été prochain. Même si le ruisseau s’écoule gentiment en cette fin juillet, l’élu indique que les derniers événements malheureux dans les Alpes montrent qu’un petit cours d’eau peut provoquer « des situations catastrophiques ». Etienne Dobler est conscient « qu'investir plus d’un million de francs pour des projets de protection contre les crues, ça paraît énorme. Mais lorsqu’il y a des problèmes et des dégâts, on se rend compte que les chiffres sont des fois bien plus élevés ». Les travaux de génie civil devraient débuter cette année encore. /ncp