Ça chauffe sur les chantiers

Il faut protéger les ouvriers des fortes chaleurs, c’est le message transmis cette semaine par la Suva alors que le thermomètre a affiché ce mardi jusqu’à 34 degrés dans le Jura et 32 degrés sont annoncés pour mercredi. L’organe de contrôle des chantiers a transmis une liste de mesures de protection pour éviter au personnel des problèmes de santé dus au soleil. Tour d’horizon de ce que les entreprises de construction de la région mettent en place durant cette période de fortes chaleurs.

Mise à disposition de bouteilles d’eau, de crèmes solaires, de protège-nuque ou encore de lunettes de soleil de sécurité : les employeurs de la région contactés par RFJ fournissent les moyens de protection contre le soleil à leurs équipes. Chez Hevron, des pauses d’une dizaine de minutes peuvent être prises au frais et à l’ombre toutes les deux heures, explique par exemple le patron Gérard Chèvre. Des mesures relativement faciles à mettre en place, selon lui.





Sensibilisation et organisation

Au sein de l’entreprise Marti Arc Jura, les employés ont été sensibilisés aux risques de la chaleur et des rayonnements UV. Jonathan Monnin, responsable qualité, sécurité et environnement, explique encore que les travaux les plus physiques sont autant que possible planifiés le matin, à la fraîche. Des mesures qui demandent un effort financier, notamment pour acquérir les moyens de protection, précise Jonathan Monnin.

Chez Laurent Membrez, on cite en exemple le canton de Vaud, où se situe la maison-mère de l’entreprise : la réduction de l’horaire de travail peut y être mise en place en cas de fortes chaleurs, ce qui n’est pas le cas dans le Jura, regrette Pierre-André Raboud, directeur de la succursale de Delémont. Autre problématique selon lui, les horaires auxquels peuvent se dérouler les travaux : pas avant 7h du matin, au risque de se heurter à des plaintes de la population.

En raison des vacances estivales, plusieurs entreprises de construction de la région, fermées, n’ont pas répondu à nos sollicitations. La Suva précise que les mesures de protection contre les fortes chaleurs sont généralement bien appliquées par les employeurs. /mmi