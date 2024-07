Cinq ans de lait équitable pour Faireswiss

Roland Gafner est plus motivé que jamais à s’engager en faveur de la coopérative. « Elle représente l’image que je veux donner de mon métier, les valeurs qui me sont chères. C’est une coopérative sociale, qui rémunère le producteur comme il faut pour qu’il se sente à l’aise et puisse prendre soin de ses animaux. » /oza