La collaboration étroite entre famille et police pour retrouver Alain C.

Les recherches sont toujours en cours pour retrouver Alain C. L’homme a disparu il y a une semaine à Courfaivre. Depuis sept jours, la police et la famille scrutent la région pour retrouver sa trace. Les proches ont dû apprendre à organiser un dispositif de recherche. « On a des spécialistes qui nous aident. En temps réel, on met à jour des cartes et la police suit aussi nos recherches afin de ne pas se marcher sur les pieds », indique Florian, le frère d’Alain. La famille peut aussi compter sur l’aide de nombreux bénévoles. Selon ses estimations, au moins 250 personnes sont venues prêter main forte depuis le début des recherches. Malgré tout, Alain reste introuvable. Et plus les heures et le jours passent, plus les chances de le retrouver en vie s’amenuisent. « Malheureusement, on doit penser à cette éventualité », témoigne Florian qui garde espoir. Le but est de retrouver Alain. « Quoi qu’il en coûte il faut retrouver Alain. »