Le Rock’R Sauvage sur une place des Bennelats quasi terminée

Le parc du Pré de l’étang se métamorphose à Porrentruy. Le site va accueillir dès jeudi la 3e édition du Rock’R Sauvage, alors que les travaux sont toujours en cours sur une partie de la place des Bennelats. Une scène, des bars, des cabanons, des tentes, toutes ces structures doivent trouver leur place dans cette nouvelle configuration avec davantage d’arbres et un petit ruisseau au sud du site. Tiffany Meyer, membre du comité, assure ce mardi que la grande scène s’insère parfaitement dans le cadre : « Elle est toujours à la même place. » La municipalité a ainsi pris des mesures l’année passée pour être sûre des dimensions nécessaires. Quant à la moue qui serpente aux abords, Tiffany Meyer trouve que ça rend « le lieu beaucoup plus agréable et plus joli ».





Des nouveaux voisins

Depuis quelques mois, de nouveaux voisins occupent la Maison de santé. Des personnes âgées louent des appartements protégés dont les fenêtres donnent face au Pré de l’étang. Tiffany Meyer a déjà rencontré certains résidents aux abords du lieu d’accueil des bénévoles qui se trouve temporairement au rez-de-chaussée du bâtiment. « Je les ai tout de suite rassurés pour bien dire que ce n’était pas un bar, mais bien un espace bénévole », indique la jeune femme qui reste « évidemment à disposition pour toutes questions ». /ncp