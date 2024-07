La météo ne fait pas les affaires des apiculteurs

L’année 2024 s’annonce comme un petit cru pour le miel. La récolte du miel de fleurs qui se tient habituellement entre fin mai et début juin a été maigre. Celle du miel de forêt qui va gentiment commencer s’annonce un peu meilleure sans affoler les balances. La météo a entravé les plantes dans la fabrication du nectar et les abeilles n’ont pas eu grand-chose à butiner. « Dans l’idéal, il faut du beau, du chaud et de l’humidité, pas de gros orages et de belles rosées nocturnes. Actuellement, ça fait trois semaines que les abeilles ne ramènent pratiquement plus rien. Elles ont consommé ce qu’elles avaient mis dans le corps de la ruche. Il faudra les nourrir avec du sirop pour compléter les réserves pour les mettre en bonne condition pour l’hiver. Le réchauffement climatique nous inquiète aussi pour l’avenir, surtout en ce qui concerne les longues périodes de sécheresse », explique Simon Aebi, qui exploite entre 30 et 40 ruches à Cornol.

Si des disparités sont possibles d’une région à l’autre, les chiffres de cette année devraient rester relativement loin de la moyenne annuelle qui est de 25-30 kg par ruches. Simon Aebi, par exemple, récolte jusqu’à 50 kg par colonies lors des bonnes années. Il estime qu’il ne dépassera pas les 15-20 kg cette année.