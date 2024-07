Une Prévôtoise soupçonnée de fraude électorale acquittée

Une Prévôtoise qui était soupçonnée de fraude électorale lors du vote communaliste de 2021 à Moutier a été acquittée par la justice. Après avoir été condamnée par ordonnance pénale, elle avait fait recours et a obtenu gain de cause ce mercredi devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Établie depuis 2009 à Moutier, elle avait éveillé les soupçons du Ministère public par sa situation de vie et sa manière de voter, différente de celle de son mari. Le fait que son époux ait voté aux urnes et elle par correspondance a pesé dans la balance des soupçons de fraude. Il était reproché à madame de vivre la majeure partie de sa vie à Genève, là où son mari travaille depuis 2004. Les deux époux, pour des raisons de commodité, vivent dans la cité de Calvin la semaine, ce qui avait été relevé par une dénonciation groupée et anonyme, lors du vote de 2021. Le motif évoqué est celui de « domiciliation fictive ». Cela a été suffisant pour que le Ministère public Jura bernois-Seeland entame une procédure.

La procédure a été jugée aberrante par l’avocat de la défense, André Gossin, dont les propos sont rapportés ce mercredi par le site Ajour.ch. « De nombreuses personnes ont été soupçonnées de ne se trouver à Moutier que pour y voter, mais ici on se trouve aux antipodes de la fraude électorale », a-t-il souligné avant d’ajouter que « les deux époux se sont connus à Moutier, y vivent en partie, et c’est là qu’ils seront établis à la retraite de Monsieur ».

Le juge unique, Josselin Richard, a été convaincu, notamment à cause du manque de preuves d’une vie sociale distincte des deux époux. /jse-vfe